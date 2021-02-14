شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الدواجن اليوم الأحد.. وكرتونة البيض تتراوح بين 38-40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-2-2021 استقرارا وسجل سعر الكيلو 25-28 جنيها وتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو، و سعر كرتونة البيض المزارع " الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

يذكر أن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بالثروة الداجنة في مصر، وزيادة تصدير الدواجن إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت استثمارات الدواجن فيها نحو 100 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

وتقوم خطة الوزارة للنهوض بالثروة الداجنة.. كالأتى:

- تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة.

- إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.

- رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني.

- الانتهاء من حصر مزراع الدواجن الكترونيا.

- عملت الوزارة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.