شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية بواشنطن تناقش تكافؤ الفرص في العمل وسد فجوة لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مبادرة تكافؤ الفرص التي أطلقتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بالشراكة مع حملة "Discover & Deliver" التابعة للغرفة، إلى "تكافؤ الفرص في العمل: سد الفجوة العرقية لعلاجات ولقاحات COVID-19 " بعد غد الثلاثاء 16 فبراير.

ونشرت الغرفة فيديو حول قضية تنوع التجارب السريرية، لافتة إلى أنه في جميع أنحاء البلاد، يموت الأمريكيون السود بمعدل 1.6 ضعف معدل جيرانهم البيض، نظرًا للتأثير غير المتناسب على مجتمعات اللون ، تعتقد الغرفة أنه من الضروري اختبار علاجات COVID-19 الجديدة في الفئات الأكثر تضررًا من الفيروس.

وقالت إنه في 19 يناير الماضى، استضافت مبادرة تكافؤ الفرص التابعة للغرفة وحملة Discover & Deliver مناقشة حول أهمية تعزيز التنوع العرقي في التجارب السريرية، بحضور عدد من المختصين ، لمناقشة ما يمكن لمجتمع الأعمال القيام به لدعم إشراك المجتمعات المتنوعة في البحث السريري.

أضافت الغرفة "ان جائحة الفيروس التاجي أحدث تذكير لأمتنا بكيفية تأثر مجتمعات الأقليات بشكل سلبي غير متناسب بتفشي الأمراض المعدية".

بينما يقود مجتمع الأعمال الطريق لتطوير علاجات ولقاحات فعالة ، يدرك كبار العلماء في العالم والشركات المبتكرة أنه يجب اختبار العلاجات عبر مجموعات سكانية مختلفة.

بينما يمثل الأمريكيون السود 13.4٪ من سكان الولايات المتحدة ، فإن هؤلاء السكان يشكلون 5٪ فقط من إجمالي المشاركين في التجارب السريرية وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA). يعد إجراء الاختبارات المتنوعة أمرًا بالغ الأهمية لضمان فعالية العلاجات واللقاحات حقًا للجميع.

أضافت أنه بذلت العديد من شركات الأدوية المبتكرة في سباق اللقاحات جهودًا متضافرة لاختبار اللقاحات في المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا، مما سمح للعلماء بالاستنتاج بأن اللقاحات ستكون فعالة عبر مجموعات سكانية متنوعة.

وتعتقد الغرفة أن اللقاحات ستكون حاسمة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي ووضعنا على طريق وضعنا الطبيعي الجديد،ومع ذلك ، فقد أظهرت الأبحاث أن مجتمعات السود واللاتينية لا تزال قلقة بشأن التشمير عن سواعدهم لتلقي التطعيم. بناءً على الدروس المستفادة من الجهود المبذولة لتعزيز تنوع التجارب السريرية ، سيناقش هذا البرنامج أيضًا كيف يمكن لمجتمع الأعمال العمل مع القادة في المجتمعات الملونة لمعالجة تردد اللقاح.