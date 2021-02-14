شكرا لقرائتكم خبر عن 54.1 % زيادة فى مشروعـــات تحـت التنفيذ في القطاع العام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام ( عـدا البنوك وشركات التأمين ) لعــام 2018/2019 . ومن أهم المؤشرات مايلى: قطاع الأعمال العام - بلغـت قيمـة الاجور 57.7 مليـار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 50.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 13.7٪ ، وبلغـت قيمــــة مشروعـــات تحــــت التنفيـذ 104.1 مليـار جنيــه عـام 2018/ 2019 مقــابــل 94.1 مليـــار جنيـه عـــام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 10.7٪ . وبلغـت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليار جنيـــه عـــام 2018/2019 مقابــل 519.7 مليـار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـدرهــا 7.4٪.

القطاع العــــام القطاع العــــام بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـل 7.3 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرهــا 54.1٪ وذلك نتيجة سياسات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الانتاجية. وبلغت قيمـة ايرادات النشاط الجاري 191.7 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابل 158.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قـــدرهــا 20.7٪ . بلغـت قيمـة الأجـور 27.3 مليـار جنيـــه عـام 2018/ 2019 مقابـــل 22.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيـادة قــدرها 20.1٪ .