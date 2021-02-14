شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تتحول للخسائر ولأول مرة في تاريخها وتتكبد 58 مليون ريال خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال لجام للرياضة "وقت اللياقة"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 58.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 6.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 264 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات نتيجة لتعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020، وذلك للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا (COVID-19) وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ذلك التاريخ.

وتراجعت المبيعات إلى 659.6 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 944.9 مليون ريال خلال العام 2019.

ويعود سبب انخفاض الإيرادات خلال العام 2020 بمقدار 285.3 مليون ريال بشكل رئيسي إلى: انخفاض دخل الاشتراكات والعضوية بمبلغ 264 مليون ريال نتيجة انخفاض عدد الاشتراكات الجديدة والتجديدات خلال العام مقارنة بالعام 2019. وانخفاض دخل التدريب الشخصي بمقدار 17 مليون ريال بسبب تعليق حصص التدريب الشخصي في الأندية. بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الإيجار بمبلغ 3.7 مليون ريال نتيجة إنهاء عقود إيجار ومنح خصومات للمستأجرين خلال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.