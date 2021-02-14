شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت ينبع السنوية ترتفع 9% لانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية شركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 281 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 257.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 300.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 281.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 940 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 975.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.