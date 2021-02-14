شكرا لقرائتكم خبر عن صافولا تطلق برنامجاً للاستثمار بالتقنيات والفرص المبتكرة في مجالي الأغذية والتجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة صافولا، عن إطلاق برنامج للاستثمار في رأس المال الجريء والخاص بالتقنيات والفرص المبتكرة في قطاعي الأغذية والتجزئة إقليميا وعالميا.

وقالت الشركة إنها أنهت استثمارين خلال يناير الماضي، حيث قامت بالاستثمار في " Lyve "، وهي منصة رقمنة لوجستية للوجيستيات القائمة على التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي مقرها دبي، مشيرة إلى أنها قادت جولة استثمارية من السلسلة "ب "، بحسب صحيفة المدينة.

وأضافت المجموعة أن الاستثمار الثاني هو الاستحواذ بنسبة 100% على " Lilbab"، وهي شركة بقالة إلكترونية مقرها السعودية من خلال شركتها التابعة "بنده للتجزئة"، والتي تم تغيير علامتها التجارية إلى PandaClick، مبينة أنه تم تمويل كلا الاستثمارين من تدفقاتها النقدية الداخلية.

وكان مجلس إدارة مجموعة صافولا أوصى في نهاية اجتماعه الأخير بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 400.485 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح موزعة على عدد 533.980 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

يشار إلى ان الشركة حققت صافي أرباح بلغ 910.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 475.6 مليون ريال في 2019.