شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لمعادن تحصل على تراخيص الكشف عن الذهب في "الشختلية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قرارات وزارية تقضي بالموافقة على منح شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس"، التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" تراخيص للكشف عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له في عدة مواقع بالشختلية التابعة لإمارة مكة المكرمة.

وبلغ عدد المواقع الممنوحة للشركة 8 مواقع هي الشختلية، وتبلغ مدة التراخيص 5 سنوات اعتباراً من 11 ذي الحجة 1441، حسبما أوردت صحيفة المدينة.

وكانت الشركة قد تحصلت سابقا على رخص في مواقع الشختلية لمدة 5 أعوام اعتبارًا من 11 ذي الحجة 1441هـ.

وشركة معادن للذهب ومعادن الأساس شركة مملوكة بالكامل لشركة "معادن"، وتدير الشركة عدة مناجم للذهب منها: منجم الدويحي، مهد الذهب، الأمار، بلغة، الصخيبرات، بالإضافة إلى منجم واحد للنحاس وهو جبل صايد.

وكان معادن قد حققت صافي خسائر بلغ 209 مليون ريال في العام 2020 مقابل خسائر بلغت 739.5 مليون ريال في العام 2019.

وفي وقت سابق، صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وحسب الزامل فان القطاعات الواعدة منها: التصنيع والإنتاج المتقدم، الثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي اساليب تصنيعية سوق تدخل في العديد من القطاعات.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر 2020.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.