شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» تضاعف أرباحها إلى 136 مليوناً وتوزع 3 فلسات إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2020 بنسبة تخطت الضعف إلى 136,13 مليون درهم؛ مع ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% ليبلغ 1,17 مليار درهم بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها 3 فلسات للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية استثنائية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي 5.25 فلس للسهم. وبهذا تكون التوزيعات الإجمالية 8.25 فلس للسهم.

تأتي هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي للشركة في دولة الإمارات والتحسن الكبير في دخل الاستثمار، حيث حققت «سلامة» تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف العمل خلال عام 2020. وأظهرت الشركة أداءً قوياً لناحية تحسين ربحية الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تخطت الضعف مقارنةً بالعام الماضي 59,82 مليون درهم في عام 2019.

العمليات التشغيلية

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ركزت الشركة خلال عام 2020 على السوق المحلية الإماراتية التي تحظى بفرصٍ أكبر للنمو فيها، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بواقع 6% ليبلغ 1,17 مليار درهم عن العام بأكمله (بالمقارنة مع 1,11 مليار درهم خلال عام 2019)، وذلك بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وباستثناء الربح الغير متكرر بواقع 67 مليون درهم نتيجة بيع جزء من أسهم سلامة القابضة في «شركة سلامة للتأمين التعاوني» (سلامة السعودية)، فقد ارتفع صافي الربح الأساسي بنسبة تزيد على 15% ليصل إلى 69 مليون درهم بالمقارنة مع 59,8 مليون درهم في عام 2019.



إعادة توظيف التدفقات

علاوةً على ذلك، حققت «سلامة» قفزة كبيرة في دخلها الاستثماري الذي ارتفع من 22 مليون درهم في عام 2019 إلى 45 مليون درهم في عام 2020. ويعكس هذا النمو التقدم الذي حققته الشركة في إعادة توظيف التدفقات النقدية عبر أصولها عالية الجودة، وذلك ضمن إطار استراتيجية الاستثمار الحصيفة التي تبناها مجلس الإدارة خلال العام. كما تمكنت الشركة من خفض خسائرها المتراكمة بشكل كبير إلى 314,78 مليون درهم (بالمقارنة مع 376,82 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019) بفضل ربحيتها القوية هذا العام.

إنجازات مهمة



وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «حققت سلامة إنجازات مهمة خلال عام 2020 بالرغم من التبعات غير المسبوقة للجائحة العالمية. والأهم من ذلك أننا واصلنا خدمة العملاء بكفاءة عالية خلال هذا العام العصيب، الأمر الذي يظهر جلياً في نتائجنا المالية. كما واصل مجلس الإدارة التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا لحفز ربحية الشركة ودخلها الاستثماري، وأثمر ذلك عن ارتفاع الربح الأساسي بنسبة تخطت الضعف».

وأضاف: «حافظنا مطلع العام على مكانة قوية. وبفضل منتجاتنا الرائدة في السوق وحلولنا الرقمية ونهجنا الاستثماري، فإننا نثق بقدرة ’سلامة‘ على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد لحملة وثائق التكافل والمساهمين على حد سواء».