شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمان» السنوية تنمو 117% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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أعلنت «شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان)، عن ارتفاع صافي الأرباح العائدة على المساهمين إلى 19 مليون درهم، بزيادة 117% مقارنة مع صافي أرباح عام 2019 والبالغ 8,7 مليون درهم.

وصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة «أمان» في عام 2020 إلى 229,2 مليون درهم، بأرباح 2,6 مليون درهم عائدة لحملة الوثائق.

كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 14,6%، إلى 85,1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: «حققت أمان هدفها المتمثل بتأمين القيمة لجميع أصحاب المصلحة، كما أثبتت مرونتها في التعامل مع ظروف السوق الصعبة للغاية. وخلال العام الماضي، وضعنا خطة نمو جديدة وطموحة لثلاث سنوات؛ ولا شك أن الثمار الأولية التي قطفناها اليوم ستدعم مساعينا لتبوء مكانة رائدة في سوق التكافل المصرفي الإماراتي».

وأضاف الهاشمي: «على الصعيد المستقبلي، سنواصل التركيز على تحسين استراتيجيتنا الاستثمارية الجديدة وعملياتنا التشغيلية، فضلاً عن إطلاق منتجات وحلول غير مسبوقة تتماشى مع موروث الابتكار لدينا. ولا نزال على ثقة تامة بأن هذه الطريقة ستحقق قيمة كبيرة ودائمة لمساهمينا وحملة وثائق التأمين وشركاء الأعمال لدينا».

وعلاوة على الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الإنتاجية، واصلت «أمان» تقليص حجم أصولها غير الاستراتيجية وإغلاق فروعها غير المربحة، وذلك بما يدعم ربحية الشركة على المدى الطويل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»، جهاد فيتروني: «يظهر نجاحنا في مضاعفة صافي أرباحنا أن الاستراتيجية الجديدة، تحت قيادة مجلس إدارتنا الحكيم، باتت تؤتي ثمارها بالفعل. وقد تمكنت الشركة من إحراز تقدم كبير على صعيد تعزيز وتنمية أعمالها الرئيسية، وتنويع منتجاتها وعروض خدماتها رغم التحديات الناتجة عن الجائحة العالمية. وعليه، نحن متفائلون بقدرتنا على تقديم الخدمات والدعم المناسبين لجميع أصحاب المصلحة، وتنفيذ خطط النمو لدينا، وزيادة حصتنا السوقية خلال عام 2021 وما بعده».

وكانت شركة «أمان» قد شرعت مع بداية الربع الأخير من عام 2020 في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لمدة 3 سنوات والرامية لتعزيز أدائها المالي وتوسيع شبكة شركائها، فضلاً عن استقطاب أعمال وعملاء جدد. وجاء ذلك تماشياً مع خطة مجلس الإدارة لتحسين المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد لكل من حملة الوثائق والمساهمين.

