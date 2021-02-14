شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 3 فبراير 2021، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافية بدءاً من الساعة العاشرة من مساء الأحد 14 فبراير الجاري، ليكون الإجمالي 30 يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ستشمل الإجراءات أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً. إضافة إلى إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، كذلك إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية. وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.