شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى أسواق مصر مع توقف التداول على المعدن الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المصرى اليوم الأحد، وذلك مع توقف التداول على الذهب عالميا، حيث يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، مع ثبات السعر العالمى للأونصة عند 1824 دولار.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1824 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع هبوط بقيمة 6 جنيهات في السوق المصرى، وذلك على خلفية تراجع كبير للمعدن الأصفر على المستوى العالمى، الأمر الذى انعكس على كافة الأعيرة بسوق الصاغة، وتراجع العيار الرئيسى في مصر عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في البلاد من 803 إلى 795 جنيها للجرام بدون مصنعية، ثم ارتفع أمس إلى 797 جنيها للجرام.

تحديد أسعار الذهب

قال محسن فوزى عضو شعبة الذهب، إنه يمكن معرفة حركة سعر الذهب من خلال المؤثرات التى يمكنها أن تتسبب في تحريك الذهب سواء ارتفاعا او هبوطا، ومنها سعر الدولار على المستوى العالمى وكذلك السندات التي تطرحها الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الاتحاد الاوروبى وكذلك أمريكا ودول اسيوية، كما يرتبط أيضا بسعر النفط لأنه مؤشر لحركة الاقتصاد وهذه المتغيرات تؤثر بشكل يومى على أسعار المعدن.