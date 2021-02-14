شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بصعوبة أن تكسر البورصة الكويتية أدنى مستوياتها في 2020 مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس عبدالرحمن العصفور، التنفيذي لشركة مجموعة ألفا القابضة، وعضو مجلس الإدارة المستقل في شركة زين للاتصالات، إن سوق الكويت للأوراق المالية سجل في 2020 أدنى قاع تاريخي له، وبالتالي فإنه من الصعب أن يتم كسر هذا الحاجز مرة أخرى، لاسيما مع تملك المستثمر الأجنبي ما يقارب الـ 40% من أسهم بورصة الكويت في الوقت الراهن.

وأضاف العصفور إلى أن أغلب شركات السوق الرئيسي تتداول حاليا تحت قيمتها الدفترية بكثير، وذلك بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أنه وبسبب التدفقات النقدية الاجنبية، فقد شهد السوق مؤخراً حركة تدوير جعلت المتداولين يتحولون من التداول في السوق الاول النشط إلى السوق الرئيسي الخامل لحين امتصاص السوق آثار هذه الجائحة وانتشار اللقاح على نحو واسع.

ولفت إلى أن التدفقات المليارية الأجنبية إلى سوق الكويت قد جعلت منه سوقا جاذبا لشركات ومحافظ ومؤسسات مالية عالمية، الامر الذي ساعد على توسيع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات السيولة والتدوير بين القطاعات النشطة والخاملة، فضلا عن دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق.

يشار إلى أن الخبير الاستراتيجي في جوليوس بير غروب، ماتيو راشتر، قال في تصريحات تليفزونية مؤخرا، أنه يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلقاء نظرة على الأسهم السعودية.

وأضاف راشتر، محلل الأسهم للأسواق الناشئة في الشركة السويسرية، التي تمتلك أصولاً مدارة قيمتها 486 مليار دولار، إن الأسهم السعودية "يمكن أن تستفيد من تجارة الانكماش، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط.