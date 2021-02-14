شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسواق الكويتية تتقدم ببلاغ للنيابة ضد "تمكين القابضة" للتأخر في تقديم قوائم المطلعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى نيابة سوق المال ضد الممثل القانوني لشركة "تمكين القابضة"، لعدم التزام المبلَّغ ضده، حتى موعد تقديم البلاغ، بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة الصادرة عنه والبالغ قيمتها 3 آلاف دينار، للتأخر في تقديم إفصاحات تخص التغيير في قوائم المطلعين.

يذكر أن "أسواق المال" أبلغت الشركة بالمخالفة والغرامة في 6 سبتمبر الماضي، وقدمت البلاغ 9 فبراير الجاري، أي بعد أكثر من 5 أشهر، ما يعد وقتا طويلا جدا في تنفيذ قرارات وغرامات الهيئة، بحسب صحيفة الجريدة.

ويأتي ذلك في ظل وجود بعض الشركات، التي تتلاعب أو التي تقوم بعمليات سطو على حقوق وأصول الغير، والتلاعب في محافظ تحت إدارتها، والتزوير في نقل محافظ من شركة إلى أخرى، والتواطؤ والتردد في عدم إعادة الحقوق إلى ملاكها، تراهن على بطء إيقاع العقاب اللازم أو تنفيذ الغرامة الفورية على المخالفين.

والجهات الرقابية، بما يحق لها وفق القانون من صلاحيات واسعة، يتوجب عليها السرعة في فصل المخالفات، وكذلك سرعة إصدار العقوبة وتطبيقها بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مراعاة لخصوصية وطبيعة السوق المالي، وما يترتب على أي تأخير من خسائر ومخاطر أو ضياع للفرص.