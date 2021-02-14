شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إنجاز تخطيط 584 أرضاً سكنية في محافظة طريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان السعودية مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (واحة طريف1)، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها.

يأتي هذا المخطط، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حسبما أورد بيان وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني.

ويقع مخطط "واحة طريف1" جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر المخطط 584 أرضا سكنية بمساحة تصل إلى 700م2 للقطعة.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" والبالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية.

وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

يُذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.