شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 14 حتى 18 فبراير الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة اليمامة للحديد، أسمنت حائل، الكابلات، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح صندوق الخبير ريت، فضلاً عن صرف أرباح صندوق دراية ريت.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 0.204 ريال لكل وحدة، وبنسبة 2.04% إلى السعر الأولى للوحدة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، يوم الإثنين المُقبل، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من رأس المال.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح صندوق الخبير ريت عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 12.871 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 12.5 هللة لكل وحدة، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولى للوحدة يبلغ 1.25%.

ويبدأ، يوم الثلاثاء، اكتتاب الأفراد بشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، في 7.5 مليون سهماً تمثل 30% من أسهم الشركة، على أن ينتهي الاكتتاب يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت حائل، يوم الأربعاء المُقبل، على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، بالإضافة إلى تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، يوم الأربعاء المُقبل، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 يناير 2024.