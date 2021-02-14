شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنتهى من تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى بعدد من المحافظات قبل الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشييد والبناء بالوزارة، أن قطاع التشييد تمكن من انهاء عدد من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المحافظات قبل الموعد المحدد فى الجدول الزمني بنحو ٣ شهور.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه تم نهو نحو ٢٨٨ وحدة بمحافظة المنيا، وتم تسليمها الحاجزين، وكان من المقرر نهوها في شهر مارس المقبل.

وتابع رئيس قطاع التشييد والبناء، قائلا " فى محافظة بورسعيد تم تنفيذ نحو 3264 وحدة فى مدينة بور فؤاد فى شهر ديسمبر الماضي، كما تم نهو تنفيذ نحو 1680وحدة فى محافظة البحر الأحمر قبل الموعد المحدد لهم بنحو شهرين حيث كان محدد لهم طبقا للجدول الزمني في شهر مارس المقبل.

وأكد، أن مديريات الإسكان بمختلف المحافظات تتولى تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ، ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر يونيو المقبل، موضحا أن أبرز المحافظات الجارى تنفيذ وحدات سكنية بها فهي بورسعيد وأسوان والبحر الأحمر والمنوفية وكفر الشيخ .