الاقتصاد

ضعف الليرة وارتفاع البطالة.. تقرير يكشف عن انهيار الاقتصاد التركي

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أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) ارتفاع التضخم في تركيا في يناير (كانون الثاني) إلى 14.97% على أساس سنوي.

 

وارتفع المعدل السنوي بنسبة 0.37% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 14.60% في ديسمبر (كانون الأول).

 

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53%.

 

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.68% في يناير (كانون الثاني).

 

ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة .

 

ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويواجه البنك المركزي ضغوطاً لإدخال المزيد من الرفع على الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد.

 

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في 18 فبراير (شباط)

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