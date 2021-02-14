ضعف الليرة وارتفاع البطالة.. تقرير يكشف عن انهيار الاقتصاد التركي

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) ارتفاع التضخم في تركيا في يناير (كانون الثاني) إلى 14.97% على أساس سنوي.

وارتفع المعدل السنوي بنسبة 0.37% الشهر الماضي، بعدما كان التضخم السنوي سجل 14.60% في ديسمبر (كانون الأول).

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة السنوية الأكبر الشهر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.68% في يناير (كانون الثاني).

ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية من بينها ضعف الليرة وارتفاع البطالة، كما تضرر الاقتصاد بشدة من جراء تداعيات جائحة كورونا.

ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويواجه البنك المركزي ضغوطاً لإدخال المزيد من الرفع على الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في 18 فبراير (شباط)