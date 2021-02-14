شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الواحة (3007) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 90.90، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تظل توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 90.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.00 ومستوى المقاومة 94.30.