شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.65% بما يعادل -0.34 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من هذا الضغط السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.38.