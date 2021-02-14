شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات لاسهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 0.70 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 78.12، ليستهدف مستوى المقاومة 82.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.12 ومستوى المقاومة 82.20.