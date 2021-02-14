شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيبكو (2180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المهم 65.03، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.03، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 71.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.90 ومستوى المقاومة 69.40.