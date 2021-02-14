شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -0.25 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.06، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.06 ومستوى المقاومة 38.00.