شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.30% بما يعادل -0.04 نقطة، وذك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.92 ومستوى المقاومة 13.62.