شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يغلق بلا حركة – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سيرا (1810) على عدم تغيير في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك يتأثر السهم بكسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.12، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.56 ومستوى المقاومة 18.00.