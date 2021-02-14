شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بروج للتأمين (8270) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبعدما استند السهم لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.36% بما يعادل 0.58 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.90 ومستوى المقاومة 26.55.