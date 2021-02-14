شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الاتصالات يواصل الصعود – تحليل صباحي – 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات (TTSI) في آخر جلساته، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 83.98 نقطة، ومسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,092.20، ليستهدف مستوى المقاومة 7,603.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,092.20 ومستوى المقاومة 7,603.17.