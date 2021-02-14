شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى يتراوح بين 120-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 14-2-2021 في السوق المحلى بجميع أصنافها، حيث سجلت اللحوم الكندوز 120 - 140، جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أكد أن التسهيلات غير المسبوقة والمستمرة فى استخراج تراخيص لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية سوف تساهم فى التوسع محليا فى إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والأعلاف والألبان والبيض، وتساعد على استقرار أسعارها، لافتا أن أعداد مزارع الدواجن وحظائر الماشية ومصانع الأعلاف المرخصة قبل عام 2017 كانت لا تزيد عن 145 رخصة زادت خلال 4 سنوات فقط إلى نحو 65 ألف رخصة.



وأضاف نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لتذليل العقبات أمام الراغبين فى العمل فى هذه المجالات وتقنين أوضاع الحظائر والمنشآت القائمة لتكون ملتزم بكافة الشروط والموصفات المطلوبة من الأمن والأمان الحيوى بالمعاينة على الطبيعة لتسهيل صرف المنح والقروض المطلوبة لهم وتسهيل تقديم الخدمات المجانية لهذه المشاريع ولدعم وزيادة المشروعات الصغيرة وتنمية هذا القطاع الحيوى ولسهولة متابعة هذه الأنشطة ورعايتها والرقابة عليها كأنشطة زراعية أساسية.