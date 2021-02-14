شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8210 نقطة، مستقرا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية تراجع المؤشر لمستوى الدعم الهام عند 6150 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 6330 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,188 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,228 نقطة