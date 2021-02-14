شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 291 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 282 فلس كمستوى أول ثم 262 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 287 بينما مستوى المقاومة هو 293 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط