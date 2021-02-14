شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 44.20 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى أول ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السم اسفل مستوى 47 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.0 بينما مستوى المقاومة هو 45 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط