شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 123 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 125 فلس، كما يعكس مؤشر استوكاستيك استمرار الأداء السلبي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 120 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122.3 بينما مستوى المقاومة هو 123.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط