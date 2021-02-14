شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 619 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 640 فلس،وهو ما كون نموذج القمة الثنائي، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 520 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم التالي عند 560 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 610 بينما مستوى المقاومة هو 623 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط