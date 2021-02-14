شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي لينهي تداولات الخميس عند مستوى 111 فلس، مصحوبا بظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى أول ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108 بينما مستوى المقاومة هو 112 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط