شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الحالي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 44 فلس، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.7 بينما مستوى المقاومة هو 44.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط