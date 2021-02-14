شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجعات (IRC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9.10 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 5 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.8 بينما مستوى المقاومة هو 9.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط