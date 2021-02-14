شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 31.10 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 30 فلس، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم مرة أخرى لمستوى المقاومة الهام عند 33.50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 30 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.6 بينما مستوى المقاومة هو 31.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد