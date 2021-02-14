شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 14-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 589 فلس الخميس الماضي، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة الهام عند 615 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 580 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585بينما مستوى المقاومة هو 594 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد