شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحتاط المستثمرون لفقاعة أسهم عالمية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

إذا ظن مستثمر لديه «مليون دولار»، أو أكثر في السوق، أن فقاعة الأسهم موجودة بالفعل، أو ستأتي قريباً، فما هو الرد الصحيح؟ وفقاً لمسح جديد أجرته «إي تريد فاينانشال كورب»، فإن الإجابة هي الاستمرار في الاستثمار في الأسهم، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات ذات القيمة المنخفضة في السوق. ويعتقد 9% فقط من أصحاب الملايين الذين شملهم الاستطلاع أن السوق ليس قريباً من الفقاعة، أما بقية الميسورين فيعتقد 16% منهم أنهم في فقاعة كاملة، و46% أنهم في فقاعة إلى حد ما، في حين يرى 29% أن السوق لم يدخل فقاعة الأسهم بعد، ولكنه قريب.

ومع ذلك، فإن هؤلاء المستثمرين الأثرياء لا يهربون من مخاطر السوق، أو يمولون الأسهم بشكل غير قانوني نيابة عن طرف آخر بقصد إخفاء ملكية ذلك الطرف، وفي الواقع، وسط مخاوف الفقاعات المتزايدة، يقول هؤلاء المستثمرون إن تحمّلهم للمخاطر قد ازداد بشكل كبير في الربع الأول من عام 2021، وتتوقع الأغلبية أن تنهي الأسهم الربع الأول بمزيد من المكاسب.

الفقاعة لا تزال تكبر

إطلاق لقاحات «كوفيد-19»، حتى لو بشكل بطيء، واحتمال حزمة تحفيز أخرى أكبر من الرئيس المنتخب بايدن، جعل المستثمرين يفعلون ما يقول تاريخ السوق إن عليهم أن يفعلوه، وهو: «التطلع إلى الأمام»، إذ قال مايك لوينجارت، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة رأس المال في «إي تريد فاينانشال»: «هناك اعتراف أوسع باقتصاد يتحسن وإشارات إيجابية على تحرك السوق نحو الأعلى».

وتم إجراء الاستطلاع من قبل شركة التداول الإلكتروني التابعة لـ«مورجان ستانلي»، بين عيّنة أمريكية عبر الإنترنت من 904 من المستثمرين النشطين الموجهين ذاتياً، والذين يديرون ما لا يقل عن 10 آلاف دولار في حساب وساطة عبر الإنترنت، وضمت القائمة 188 مستثمراً بقيمة مليون دولار، أو أكثر من الأصول القابلة للاستثمار.

والتناقض الظاهر في الاتجاه الصعودي المستمر في وقت تصاعد مخاوف الفقاعة ليس صارخاً كما يبدو، فقد تحدى هذا السوق الصاعد كل المخاطر التي يتعرض لها، ولا يزال الخبراء يعتقدون أن المسار الأقل مقاومة ارتفع. مع أن المسار الصعودي ربما يتطلب إعادة ضبط المحفظة مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات المقومة بأقل من قيمتها في سوق الأوراق المالية.

وفي ما يلي بعض النتائج من استطلاع «إي تريد» التي تلخص عقلية المستثمر الثري في الوقت الحالي وسط الشد والجذب بين المخاطرة والمكافأة.

1. المليونيرات متفائلون أكثر من جمهور الاستثمار الأوسع

هناك الكثير من الأحاديث الدائرة حالياً حول سوق ممتدة بشكل مفرط، وبيئة تشبه فقاعة الدوت كوم، ما يجعل من الصعب ضبط الضوضاء للعديد من المستثمرين. لكن من بين هؤلاء المستثمرين أثرياء، حتى مع تصاعد مخاوف الفقاعات الخاصة بهم، فإنهم أكثر تفاؤلاً من عالم المستثمرين الأوسع. حيث أعرب 64% من أصحاب الملايين عن تفاؤلهم، وهذا يمثل زيادة 9 نقاط مئوية عن الربع الرابع من عام 2020، بالمقارنة مع 57% من عالم المستثمرين الأوسع الذي لا يزال متفائلاً أيضاً.

مدير تداولات في وول ستريت

ومن بين هؤلاء المستثمرين، ارتفعت نسبة من يعتقدون أنهم يتحملون مخاطر أكبر في الربع الأول إلى 24%. وقال (63%)، وهم الأغلبية، إنهم لا يزالون على نفس مستوى الربع الماضي. في حين يعتقد 13% فقط من أصحاب الملايين أن تحمّلهم للمخاطر قد انخفض.

إلى ذلك، قال لوينجارت «إن المستثمرين الأثرياء لا يتوقعون عوائد ضخمة، وترى مجموعة كبيرة منهم أن السوق لن يرتفع أكثر من 5% هذا الربع، ويعد هذا رد فعل آمن نسبياً». بينما يتوقع 59% من أصحاب الملايين مكاسب ربع سنوية جديدة في «إس أند بي 500»، مقارنة بـ43% ممن يرون أن المكاسب لن تزيد على 5%. أما أولئك الذين يعتقدون أن السوق قد يتراجع فصلياً فقد انخفضوا إلى 22%.

2. التبديل المستمر بين المحافظ

على الرغم من أن المخاطرة لا تزال تستحوذ على مزاج الكثيرين، لا يزال المزيد من المستثمرين يبدلون محافظهم. ويعتبر التناوب في الأسهم ذات القيمة، والأسهم الصغيرة، والقطاعات المتدهورة مثل الطاقة والمالية، بالفعل ظاهرة جيدة، وهو ما يسمى بـ «التناوب الكبير»، وهؤلاء المستثمرون ليسوا استثناء.

وارتفعت نسبة أصحاب الملايين الذين يقولون إنهم يجرون تغييرات على المخصصات في محافظهم للربع الثاني على التوالي، بنسبة 6%، إلى ما يقرب من الثلث بشكل عام. ولا تزال نسبة الذين ينتقلون إلى النقد منهم منخفضة للغاية 7%، لكنها ارتفعت من 5% في الربع الأخير.

في حين تفوقت الأسهم النامية في الأداء خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين يغتنمون الفرصة دائماً للانتقال إلى الأسهم الدورية الموجهة للسوق.

ويعتبر كبير مسؤولي الاستثمار لوينجارت، أن كل استثمار خارج عمالقة التقنية يمثل فرصاً محتملة أفضل.

ووفقاً لبيانات «CFRA»، قلل أداء الشركات الصغيرة من نتائج مؤشر «ستاندرد أند بورز» منذ نهاية عام 2018. وكانت الفجوة بين نمو الأسعار والقيمة داخل المؤشر في أعلى مستوياتها في أغسطس/ آب الماضي.

3. تداولات الإغلاقات تجاوزت الذروة.. لكنها مستمرة

حتى مع احتمال أن يجري أصحاب الملايين تغييرات على تخصيصات محافظهم، فإن قطاع «إس أند بي»، وبحسب اتجاهه الصعودي لم يتغير كثيراً.

وبحسب لوينجارت، فإن عامل الزخم موجود أيضاً، حيث يريد الناس أن يستمروا في الاعتقاد أن العوائد القوية ستستمر، لكن البعض يدرك أن ذلك لن يكون إلى الأبد. وفي حين أن الاهتمام بالقطاع المالي، باعتباره الأكثر إمكانية، قد ارتفع بشكل طفيف بنسبة 3% هذا الربع، وبالرغم من الرهان على التعافي المالي السريع، تظل تكنولوجيا المعلومات (بنسبة 53%) والرعاية الصحية (بنسبة 66%) بشكل عام في مقدمة الرهانات في القطاع وأكثرها شعبية. ولم يشهد أي منهما انخفاضاً في الاهتمام من جانب المستثمرين. ومع ذلك يبقى من الصعب الرهان على التكنولوجيا، بالرغم من كل مكاسبها.

ويمكننا التحدث كثيراً عن كيفية انتهاء تجارة «البقاء في المنزل» وتهيئة القطاعات الأخرى لأداء أفضل، ولكن عندما نرى أن توقعات القطاع متشابهة، فإن هذا يمثل انعكاساً لارتباط السوق الوثيق بالتكنولوجيا، والحقيقة كما قال لوينجارت، أن العالم قد تغير نتيجة لفيروس «كوفيد». وأن بعض الأشياء لن تعود كما كانت عليه من قبل، وسنرى توسعاً متعدداً في أسماء التكنولوجيا الكبيرة.

وأضاف، يجب أن يتوقع المستثمرون مكاسب أكثر تواضعاً مقارنة بالقطاعات الدورية، بالنظر إلى التقييمات الحالية. حيث يمكن لمزيد من التحفيز ونشر اللقاحات أن يؤدي إلى نمو أكبر في التقييم. مشيراً إلى أن هناك تغييراً محتمل في قيادة السوق.

4. فرص السوق الدولية أكثر جاذبية

تشير البيانات بشكل واضح أكثر إلى ارتفاع الاهتمام بالاستثمار الخارجي بدلاً من الرهانات القطاعية داخل سوق الولايات المتحدة. ويولي المليونيرات اليوم اهتماماً أكبر بالاستثمارات خارجاً، مع زيادة الفائدة في هذا الفصل بمقدار 9 نقاط مئوية. كما ارتفعت نسبة المستثمرين الأثرياء الذين قالوا إن الأسواق الدولية تبدو أكثر جاذبية لهم في الربع الأول من عام 2021 من 27% إلى 36%.

وعليه قال لوينجارت: «إنها بالتأكيد خطوة كبيرة ومهمة من جانب المستثمرين الذين انتقلوا إلى مصاف المليونيرات».

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تفوق «إس أند بي» على مؤشرات الأسواق الدولية والناشئة. وكانت آخر مرة تفوقت فيها تلك الأسواق الدولية على مؤشر الشركات الـ500 الكبرى في الولايات المتحدة عام 2017.

وبينما انتعش الدولار مؤخراً، كان تراجعه الأوسع في الأشهر الأخيرة عنصراً رئيسياً لأداء الأسهم الدولية. وجعل المليونير أكثر انسجاماً مع الفرصة.

وبحسب الاستطلاع، من المستحيل معرفة المقدار الواسع لهذا الاهتمام الخارجي خصوصاً مع الصين التي يمكن أن تكون العضو الوحيد في مجموعة الثماني الذي حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وهذا مؤشر واضح على أن العالم خارج الولايات المتحدة، العالم النامي، يتجاوز الفيروس.

5. انخفاض عامل الخطر السياسي في أمريكا

مبنى الكابيتول

إذا كانت المخاطر السياسية والانتخابية عاملاً رئيسياً في الربع الأخير من عام 2020، فقد شهدت هذه المخاطر انخفاضاً كبيراً من جانب المستثمرين في هذا الربع.

واستحوذت نهاية استطلاع «إي تريد» على انتخابات الإعادة في جورجيا، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول، وبعد ذلك سجل السوق رقماً قياسياً آخر. ولكن في ما يتعلق بالسؤال الأكبر، «الانتخابات الرئاسية» لم يعد المستثمرون من أصحاب الملايين قلقين كما كانوا في الربع الماضي.

وانخفضت نسبة المستثمرين الأثرياء الذين ينظرون إلى الإدارة الرئاسية الجديدة باعتبارها أكبر خطر على محفظتهم من 50% إلى 30% هذا الفصل. وكان 26% من هؤلاء المستثمرين متشائمئن بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس المنتخب بايدن، بينما أعرب 60% منهم عن مستوى معين من التفاؤل.

في غضون ذلك، شهدت تقلبات السوق ارتفاعاً حاداً بين عوامل المخاطرة، من 18% من أصحاب الملايين ينظرون إليها على أنها أكبر تهديد للمحفظة إلى ما يزيد قليلاً على الربع، نحو 27%.

6. لن يخاطر أصحاب الملايين بأصول جديدة أكثر خطورة

تميزت المرحلة الأخيرة من هذا السوق الصاعد، مرحلة ما بعد «كوفيد-2020»، بإقبال شديد على المخاطرة بالطروحات الجديدة، والاكتتابات العامة الأولية، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «سباك»، إضافة إلى طفرة في فئات الأصول الجديدة مثل العملات المشفرة، بما في ذلك «البيتكوين». ومن غير المرجح أن يهتم المليونيرات بهذه الأنواع من الرهانات، حتى مع استمرارهم في ركوب موجة المخاطرة.