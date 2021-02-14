شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: إقبال متوسط على الأوكازيون الشتوى والتخفيضات تصل 70٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإقبال على الاكازيون الشتوي متوسط حتى الأن منذ بداية الاكازيون الأحد الماضي.

وقال محمود الداعور عضو شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مرسم الاكازيون الشتوي لهذا العام شهد إقبال متوسط منذ بدايته في 7 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 3000 محل ملابس جاهزة يشاركون في الاكازيون وتقديم عروض وتخفيضات للمستهلك بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف الداعور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن معظم محلات الملابس تقدم عروضا تتراوح بين 20٪ وتصل الي 70٪ من سعر المنتج خلال الشهر السابق للاكازيون، مشيرا إلى أن هناك بعض المحلات قدمت عروضا من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الداعور، أن التوقعات تشير بزيادة الإقبال تدريجيا على المحلات خلال الأيام المقبلة، ، مؤكدا أن هناك لجان متابعة من وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك يتابعون بشكل فوري تنفيذ القواعد الخاصة بالاكازيون.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتباراً من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.