شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش أسهم العقار رهن بعودة توازن السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

بالرغم من الارتفاعات التي حققها العديد من أسهم القطاع العقاري في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منذ طلع العام الجاري، فإنها ظلت في معظمها أقل من أسعارها العادلة، ويعود ذلك إلى استمرار تخمة المعروض التي فاقمتها جائحة «كوفيد-19».

تعتبر شركات العقار محركاً رئيسياً لأسواق الأسهم المحلية، إلى جانب البنوك، فبحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي منذ مطلع العام، ارتفعت أسهم ثلاث شركات فقط في سوق دبي وهي: «إعمار العقارية» بنسبة ارتفاع 7.36% عند مستوى 3.79 درهم، و«ديار» 1.68% عند 0.28 درهم و«إعمار للتطوير» 3.27% إلى 2.84%.

وفي المقابل، انخفضت أسهم «داماك» 3.07% إلى 1.26 درهم، و«إعمار مولز» 8.18% إلى 1.68 درهم، و«الاتحاد العقارية» 3.57% إلى 0.27 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سجل سهم «الدار العقارية» أداء استثنائياً ليصل سعره في آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي إلى 3.67 درهم، لما تحظى به الشركة من دعم حكومي قوي.

وفي ظل التفاؤل السائد خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الدعم الحكومي لمختلف القطاعات، والحدث الأبرز المتمثل في «إكسبو 2020 دبي»، تبقى الفرصة سانحة أمام هذا القطاع للعودة إلى مستوياته المعهودة.

ويرى الخبراء أنه من الضروري القيام بخطوات ومبادرات، لعودة التوازن إلى القطاع العقاري، منها الاتفاق بين كبار المطورين على حزم تحفيزية، تقدم خلالها البنوك قروضاً للعملاء أصحاب التاريخ الطويل من الالتزام وخفض أسعار الفائدة وإطالة أمد السداد.



أنشطة فرعية



المحلل المالي وضاح الطه، يرى أن القطاع العقاري غير متجانس لأسباب، أولاً: يتضمن القطاع شركات مقاولات وتطوير سلوكها وطبيعة عملها وتحدياتها تختلف وتتشابه في بعض الأحيان، وثانياً: توجد محفزات لكل شركة تمتلك قاعدة بيانات لأعمال كبيرة.. فمثلاً «إعمار العقارية» تضم مستثمرين دوليين ولديها أنشطة تسويقية وصناعية، كما أن «الدار العقارية» هي الأخرى لديها تنويع إلى حد ما.

وقال الطه: «لا يمكن مقارنة هذه الشركات بذات المستوى، غير أن هناك واقعاً على الأرض يفرض نفسه، مع وجود تخمة في المعروض وحالة عدم توازن في القطاع، مع الإشارة إلى أن هناك أنشطة فرعية ضمن القطاع العقاري منها التجارية والخدماتية والصناعية».

وأضاف أن الشركات المدرجة في الأسواق تتأثر بالسوق العقاري، لا سيما مع ظهور أرقام إحصائية تتحدث عن وجود 595 ألف وحدة سكنية جاهزة للإشغال في دبي عام 2020، وهناك 153 ألف وحدة أيضاً متوقع تسلميها خلال العام الجاري. بينما أظهرت الأرقام 265 ألف وحدة جاهزة في أبوظبي.

واعتبر الطه أن هذه المعطيات تخص القطاع العقاري بالدولة، ولا تقتصر على الشركات المدرجة فقط، وهذا الواقع أحياناً يجابه بالرفض غير المنطقي من ملاك العقارات، وعندما لا تحصل عملية التصحيح السعري تبدأ حالة عدم التوازن، وتحتاج إلى وقت أطول حتى يستوعب أصحاب العقارات كل هذه التراكمات.

واقترح الطه أن تكون حزمة تحفيزية يتفق عليها كبار المطورين في الإمارات، خاصة وأننا نمر في حالة تباطؤ في التصحيح مع الإصرار على مستويات سعرية معينة والإبقاء على حلول سابقة.



دور البنوك



وتابع: «يجب التوجه إلى حزمة من الحلول تكون البنوك عاملاً رئيسياً ضمنها من خلال تقديمها عروضاً للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية والتاريخ الطويل من الالتزام وتقديم تسهيلات مثل إطالة فترة السداد وتخفيض معدلات الفائدة حتى تنتعش مسألة الإقراض، لأن زيادة معدلات الإقراض تعوض عمليات انخفاض الفائدة لدى البنوك».



القادم أفضل

وقال المحلل المالي عميد كنعان: «من المبكر الحكم على حركة أسهم العقار قبل ظهور باقي النتائج المالية للربع الرابع والذي ينظر إليه بأنه أفضل أداء، لكن ليس مقارنة بالسنوات السابقة».

وأضاف: «نحن أمام استحقاقات مقبلة على صعيد نتائج الشركات، معرباً عن تفاؤله بتحسن إيجابي على الصعيد الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، مع وجود إكسبو دبي، وكذلك بطولة كأس العالم 2022، والتي ستحمل فائدة كبرى على الصعيد الخليجي». وبين أنه رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية، فإن الأسوأ أصبح من الماضي، لاسيما مع وجود استحقاقات اقتصادية تصب في مصلحة المساهمين والأسهم، في ظل الدعم شبه الحكومي المتواصل على مستوى الأفراد والشركات، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال يحقق نجاحات كبيرة، مع المراهنة على أن القادم أفضل للمستثمرين والشركات ونتائجها المالية.

وعلى صعيد أسهم الشركات القيادية في قطاع العقار أوضح كنعان أن شركة الدار تحظى بدعم حكومي لتكون الذراع العقارية الرئيسية في أبوظبي، مع توقعات بأن تقوم بتوزيعات سنوية بنسبة لا تقل عن 15% في 2020، وسط تفاؤل بتغييرات نحو الأفضل في الجمعية العمومية للشركة.

وعن شركة «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي أفاد كنعان بأنها عندما لم توزع أرباحاً العام الماضي وضعت المستثمرين في حيرة، علماً أن هناك تفهماً من قبل المستثمرين لإعمار بعدم توزيع أرباح، ومبيناً أنه لو حدث وقامت الشركة بالإعلان عن توزيعات، فمن شأن ذلك أن يزيد الزخم إلى أسواق الإمارات، والتي هي أصلاً مسعرة بأقل من القيمة العادلة لها، مما يشكل نقطة جذب للمستثمرين الأجانب.

المستثمر الأجنبي

ويرى بأن لكل سوق من أسواق الإمارات خصوصية، فصانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية هو المتحكم في الأسهم الرئيسية مثل: (الدار، أبوظبي الأول، اتصالات)، وذلك من خلال ضخ المزيد من السيولة لتدعيم هذه الشركات، وتعزيز مستوياتها السعرية.

وشدد كنعان على ضرورة توضيح تفاصيل جنسيات المستثمرين الأجانب، في سوق دبي المالي كما هو موضح بسوق أبوظبي، منوهاً بأن المستثمر الأجنبي موجود في أسواقنا بوتيرة أكبر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مع ظهور أرقام تؤكد ارتفاع صافي استثمارات المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة.

ووصف عميد كنعان توزيعات البنوك بالجيدة على الرغم من المخصصات التي تم أخذها بسبب جائحة «كوفيد-19»، وبرغم أن سنة 2020 على صعيد الأرباح ليست مثل باقي السنوات، إلا أن الأسواق التقطت أنفاسها عند هذه المستويات.

توازن العرض والطلب

شدد رضا مسلم، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، على أهمية توازن العرض والطلب، ويحدث ذلك من خلال تنشيط العمليات الشرائية في القطاع العقاري عبر الترويج للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي، وكبح عمليات التوسع غير المبررة لإحداث التوازن المطلوب، لا سيما وأن هذا القطاع له خصوصية خاصة.

ودعا مسلم ملاك العقار إلى مزيد من الليونة سواء على صعيد التأجير أو البيع، وإطلاق مبادرات تشجع على زيادة تملك الوحدات العقارية، مع مراعاة ضبط إيقاع المشاريع العقارية من أجل تعزيز تنافسية القطاع، خاصة أنه مرآة للاقتصاد الكلي.