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وتدعم منصة (المنقولات) التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق (رؤية المملكة 2030)، لكونها تسرع التواصل بين الجهات الحكومية، وتعزز التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية، وتحقق سهولة الاطلاع على المنقولات ونوعيتها، إضافة لخفضها تكاليف الشراء للجهات الحكومية بما يُسهم في حفظ المال العام، علاوة على إتاحتها استخدام التقنية بدلا عن التعاملات الورقية للحفاظ على البيئة.يذكر أن هذه المنصة تأتي ضمن جهود التحلية المستمرة لإدارة مواردها وأصولها بكفاءة وموثوقية إلى جانب دعم استراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشراكة والشفافية مع الجهات الحكومية.
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