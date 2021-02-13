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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الصين ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة 1%. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن معدل التضخم سجل ارتفاعا شهريا خلال يناير الماضي بنسبة 1%، بعد أن سجل 0.7% خلال الشهر السابق له، مشيرا إلى تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% خلال ديسمبر الماضي. وصعدت أسعار المنتجين (الجملة) خلال يناير الماضي بنسبة 0.3% سنويا. وصعدت أسعار المنتجين (الجملة) خلال يناير الماضي بنسبة 0.3% سنويا.

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