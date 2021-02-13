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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعها الـ 70 عبر الاتصال المرئي. وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوعات الشبكة الخليجية (GCCNet)، ومتابعة تطورات التشغيل الفعلي للربط الثنائي لنقاط البيع عبر الشبكة، ومستجدات عمليات التجارة الالكترونية من خلالها (E-Commerce)، والإحصاءات لعملياتها والرقابة والحوكمة فيها. وجرت مناقشة تطورات مبادئ البنية التحتية لأسواق المال، وخطة عمل اللجنة لعام 2021م. وجرت مناقشة تطورات مبادئ البنية التحتية لأسواق المال، وخطة عمل اللجنة لعام 2021م.

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