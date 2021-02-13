«المجلس العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول لنخبة من المفكرين

أصدر المجلس العالمي للتسامح والسلام، كتابه الأول «مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام» من تأليف نخبة من المفكرين من الإمارات وبلدان أخرى.

والكتاب متاح حالياً كتاباً إلكترونياً، وهو موجه للسياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب، وسيكون متاحاً في نسخ ورقية.

وقال رئيس المجلس أحمد الجروان، إن الكتاب عكف على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال، وهدفه زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف إلى الأبعاد الكثيرة للإنسان في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية. وأعرب عن تثمينه للجهود الكبيرة التي بذلها 14 أستاذاً بارزاً في التسامح والسلام من الإمارات، والولايات المتحدة، والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأسهموا في تاليف هذا الكتاب.

وقال: هذه مجرد بداية، وسنعمل دائماً عبر البرامج المختلفة للمجلس، لتمهيد الطريق لعالم يسوده التسامح والسلام. فنحن نعيش اليوم في عالم متعدد الثقافات، محاطون بأناس من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة.. وأصبح ترسيخ التسامح والسلام أمراً بالغ الأهمية، وبدون هذه الصفات، يتعرض الاستقرار الاجتماعي والوئام المجتمعي للخطر، وقبول بعضنا لبعض، لا يزال بعيد المنال.

وأكد أن «نشر ثقافة التسامح والسلام أمر ضروري، لمعالجة القضايا المعاصرة للسلام العالمي وهذا يشمل التفكير في أهمية رفض العنف واعتماد وسائل أكثر سلمية لحل الخلافات والصراعات». (وام)