عبدالله بن مساعد: القطاع الرياضي فرصة للمستثمرين

أكد الأمير عبدالله بن مساعد وزير الرياضة السعودي الأسبق، مالك مجموعة يونايتد وورلد، ومنها فريق الهلال يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإماراتي أن القطاع الرياضي في السعودية حالياً، يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد في جلسة حوارية إن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، سيكون بوابة انتعاش الاستثمار في المجال الرياضي في المملكة.

وأضاف: «لا شك في أن الرياضة الآن من أفضل مجالات الاستثمار حول العالم، ولعلنا ننظر الآن لتأثر كافة المجالات بجائحة كورونا، لكن الرياضة لا تزال مستمرة على الرغم من الصعوبات».

وشدد الأمير عبدالله بن مساعد على أن مجال الرياضة من أصعب المجالات التي يمكن العمل فيها، نظراً لما تطلبه من خبرات فنية وإدارية وقانونية وتسويقية.

وأعرب عبدالله بن مساعد عن تفاؤله بما حققته الأندية العائدة ملكيتها للمجموعة، على الرغم من الوضع الصعب الذي يعيشه فريق شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، لكنه أكد ثقته بقدرة الفريق على العودة سريعاً، مشيداً بتجربة فريق بيرشكوت في الدوري البلجيكي وما يحققه من نتائج ممتازة، إضافة إلى التجربة الحديثة في الكرة الإماراتية من خلال نادي الهلال يونايتد في دوري الدرجة الثانية، ومواصلته تحقيق الأهداف التي من شأنها تم الاستثمار فيه، ومنها اكتشاف المواهب الرياضية.

وأشار مالك «يونايتد وورلد»، إلى أن الكوادر السعودية في المجموعة تمثل هيكلاً أساسياً، نظراً للخبرات التي اكتسبوها. وقال: «الشباب يمتلكون أفكاراً خلاقة في الرياضة يمكن أن تتم ترجمتها إلى مشاريع ناجحة إذا ما توافر الدعم المادي اللازم، الذي يمكن أن يقدمه المستثمرون، في ظل الإنفاق على الرياضة، وفي ظل تشجيع الاستثمار فيها يمكن أن يكون لدينا اقتصاد رياضي قوي».

وتطرق عبدالله بن مساعد للحديث عن مجال الاستثمار الرياضي لاسيما في المملكة العربية السعودية. وأكد أن الدوري السعودي يمكنه أن يكون من أقوى الدوريات في العالم، وهو مؤهل لأن يكون من بين أفضل 10 دوريات في العالم من ناحية الإيرادات، دون أن تتحمل الدولة أي عبء مالي.

وحول كيفية الاستفادة من التجارة الإلكترونية في الوسط الرياضي، قال: «هذا المجال يشهد طفرة كبيرة في البلاد ولدينا شواهد كالتطبيقات المستخدمة من قبل وزارة الصحة أو «أبشر» وغيرها، وفي ظل الاهتمام الحالي بالقطاع الرياضي، فإن التجارة الإلكترونية في الوسط الرياضي ستشهد مع الوقت تطوراً ملموساً».

واختتم الأمير عبدالله بن مساعد بالقول، إن مجال الاستثمار الرياضي لا يزال مجالًا ناشئاً ويمثل أرضاً خصبة للنجاح، لكنه يحتاج لمزيد من الخبرات، فضلًا عن وضع خطط طويلة الأمد.