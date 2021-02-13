شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يحقق فوز الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل حتا فوزه الأول هذا الموسم في دوري الخليج العربي، بعد تخطيه ضيفه عجمان 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.

رفع حتا رصيده إلى 5 نقاط، ليحيي آماله في صراع الهروب من الهبوط، فيما بقي عجمان عند 9 نقاط.

تقدم البرازيلي جوناثاس المعار من الشارقة لحتا من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 82، وحسم أحمد مال الله الفوز بهدف من هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة 90+5.