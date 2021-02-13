الاتحاد المصري يرفض تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الكأس

رفض اتحاد الكرة المصري طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام حرس الحدود في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتمسك بإقامة المباراة في موعدها في 20 فبراير الجاري.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية تتحفظ على تأجيل أي مباريات، سواء في الدوري أو كأس مصر، وتم إخطار الزمالك برفض التأجيل.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول في النادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي، إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقررة في 20 فبراير الجاري، وتونجيت السنغالي المقررة في 23 من الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم علي، إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة في خوض لقاء الكأس في 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الزمالك يسعى إلى الاستفادة من خدمات كل اللاعبين في لقاء الفريق السنغالي ومن غير الطبيعي أن يعرض الجهاز الفني اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الجزائر.