نقل مباراة أرسنال وبنفيكا إلى اليونان

تم نقل مباراة الإياب من دور ـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين أرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي التي كانت مقررة أصلاً على ملعب الإمارات في لندن إلى اليونان، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) لكرة القدم.

وستقام المباراة على ملعب يورغيوس كارايسكاكيس الخاص بنادي أولمبياكوس في 25 فبراير، علماً بأن مباراة الذهاب نقلت في وقت سابق من لشبونة إلى روما بسبب تداعيات فيروس كورونا بعد قرار المملكة المتحدة حصر السفر من البرتغال وإليها بالرحلات الضرورية، وأوقفت رحلات الطيران بين البلدين.

كذلك أعلن ويفا نقل مباراة توتنهام الانجليزي ومضيفه فولفسبيرغر النمساوي في ذهاب الدور ـ32 من يوروبا ليع في 18 الشهر الحالي من ملعب الأخير إلى ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بسبب التدابير المتخذة من حكومة فيينا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسبق للاتحاد القاري أيضاً أن نقل مباراة إتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 23 الشهر الجاري إلى العاصمة الرومانية بوخارست بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما تم نقل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني في الدور ذاته إلى ملعب محايد وتحديداً «أليانز ستاديوم» الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو في 18 الحالي، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من إنجلترا من دخول إسبانيا، ونقلت كذلك مباراة الذهاب في الدور ذاته بين مولده النرويجي وضيفه هوفنهايم الألماني في 18 فبراير الحالي إلى فياريال في إسبانيا بسبب منع حكومة أوسلو من دخول غير المقيمين إلى البلاد إثر الإجراءات المتخذة للحد من تفشي «كوفيد19».