شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تنجز خزانين للمياه ومحطتي توزيع بـ 5.2 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعات تطويرية بمنطقة وادي الحلو، تضمنت إنشاء وتشغيل محطتي توزيع 11 ك.ف، وإنشاء خزانين للمياه سعة 30000 و50000 جالون، بتكلفة بلغت 5,200 مليون (خمسة ملايين ومائتا ألف) درهم، وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 30 مسكناً بمنطقة وادي الحلو؛ وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وصرح سعيد السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على إنجاز المشروعات التطويرية في مجالات الطاقة والمياه بمنطقة وادي الحلو، التي تشهد تنفيذ حزمة مشاريع حيوية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة بأحدث المعايير التي تُواكب التكنولوجيا الحديثة، وتلبي احتياجات المنطقة، وتسهم في تطوير البنى التحتية وتطوير مرافقها.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء، أن المشروعات التطويرية بمنطقة وادي الحلو تضمنت تمديد كابلات ضغط مرتفع بطول 3.5 كم، وتمديد كابلات خدمات بطول 2.2 كم وإنشاء محطتي توزيع 11 ك.ف وخزانين للمياه سعة 30000 و 50000 جالون بتكلفة خمسة ملايين ومائتي ألف درهم، وتعتبر من المشروعات الحيوية التي تحتاج إليها المنطقة، وتتم متابعة ودراسة المشاريع التطويرية الاقتصادية والسياحية والثقافية في المنطقة والعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة والمياه.