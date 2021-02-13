مبادرة «وناسة» ترسخ التآخي المجتمعي

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، نجاح مبادرة «وناسة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، في التأكيد على روح المحبة والتآلف والتآخي الإنساني بين كل من يعيشون على أرض الإمارات مهما اختلفت ثقافاتهم وانتماءاتهم.

وأوضحت أن المؤسسة ساهمت في توفير مجلس اجتماعي للمقيمين، إضافة إلى توفير مساحة مخصصة للألعاب الترفيهية في مدينة الإمارات الانسانية التي تضم عدداً متنوعاً من المقيمين من مختلف الجنسيات، حيث عمل المتطوعون من فريق «نعمل نخلص للعمل التطوعي» على تجهيز المجلس الاجتماعي وتأثيثه وفقاً لأعلى المعايير، وتمت تسميته بـ«مجلس بين أهلكم»، كما تم إعداد مساحة ترفيهية تتضمن لعبة تنس الطاولة وألعاباً إلكترونية وألعاباً أخرى.

وأثنت على جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المتواصلة في مواجهة الجائحة وتداعياتها، مؤكدة دعم الهيئة مختلف المبادرات المجتمعية التي تنسجم مع الجهود الوطنية للتصدي للوباء.

ومن جانبهم أعرب عدد من المقيمين في المدينة (أبوظبي) عن سعادتهم بالمبادرة مؤكدين أن الإمارات وطن الإنسانية ووطنهم الثاني الذي قدم لهم كافة سبل رعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم في أشد الظروف ومازال يشملهم بعطائه.

وقال أحمد علي: سبق لمؤسسة الشيخة ميثاء آل نهيان أن أقامت فعاليات مبهجة لأطفالنا خلال عيد الأضحى الماضي ضمن مبادرة «بين أهلكم» واليوم المؤسسة تواصل عطاءها الإنساني ضمن مبادرة «وناسة».

وأشاد منير هابيس بالمبادرة قائلاً: ما نشهده من عطاء إنساني متوال ورعاية اجتماعية ليس بغريب على مجتمع الإمارات الذي تربى على قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في العطاء والمنح دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى.

وأثنت موانا كومابات على السعي الدائم لتوفير كافة الاحتياجات أولاً بأول بدءاً من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ومختلف الخدمات على مدار الساعة ودعم الطلاب لمواصلة التعليم عن بعد.